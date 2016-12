"Zlatan, alege un Ronaldo". Ce a spus suedezul despre Cristiano si "Il Fenomeno" intr-un interviu

Zlatan Ibrahimovic a fost pus sa aleaga intre cei mai faimosi doi Ronaldo din fotbal: Ronaldo Nazario si Cristiano Ronaldo. Pentru Ibra, decizia a fost cat se poate de simpla.

Lui Ibrahimovic i-a luat doar doua secunde sa dea raspunsul la intrebarea adresata de reporterii ESPN Brasil: "Ce alegi intre Ronaldo "Il Fenomeno" si Cristiano Ronaldo?".

Fara sa ezite, Zlatan Ibrahimovic l-a ales pe brazilian, cel despre care a spus ca i-a fost model in cariera de jucator. Totusi, atacantul lui Manchester United a explicat ce apreciaza la Cristiano.

"Cred ca Ronaldo, Il Fenomeno, a fost cel mai bun atacant. Pentru mine, a fost un exemplu. Tot ce facea pe teren era "wow". Modul in care dribla, modul in care alerga.

Ronaldo era un fotbalist natural, un fotbalist nascut cu talent. El s-a nascut pentru asta, nu a fost nevoit sa se antreneze pentru a deveni ceea ce a fost. A fost unic", a spus Ibrahimovic.

De cealalta parte, Zlatan considera ca portughezul Cristiano Ronaldo este produsul unei munci asidue: "N-am jucat alaturi de el. El este diferit, pentru ca este rezultatul muncii si al antrenamentului continuu. Nu este natural, este creat prin repetitie si antrenament", a mai spus suedezul.

Intr-o forma incredibila chiar si la 35 de ani, Zlatan a mai spus ca nu se gandeste la retragere si ca mai are "cativa ani" de jucat.

Acesta le-a mai vorbit brazilienilor despre perioada in care a evoluat alaturi de Ronaldinho la AC Milan.

"Noi (el si Ronaldinho) am jucat alaturi la Milan, dar el nu mai era in perioada de mare glorie. Am iubit insa modul in care juca, cum alerga cu parul lui dezordonat, cat de rapid putea sa dribleze si cum ii facea pe toti de pe teren sa para niste copii in duelurile cu el", a mai spus Zlatan Ibrahimovic.