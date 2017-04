Ziua decisiva pentru ZLATAN: maine afla daca va mai juca fotbal! Cele 2 cluburi care il vor in 2018

Ibrahimovic nu va mai juca la Manchester United.

Accidentarea groaznica suferita de Zlatan Ibrahimovic in partida cu Anderlecht ii poate incheia cariera atacantului suedez. Acesta a zburat catre Statele Unite iar miercuri va fi operat de doctorul Freddy H. Fu in Pittsburgh, Pennsylvania.

Fu este considerat unul dintre cei mai mari specialisti in domeniu, avand peste 6.000 de operatii la genunchi. In ceea ce-l priveste pe Zlatan, exista temerea ca a suferit multiple fracturi ale ligamentelor si ca nu va mai putea reveni pe teren.

Daca perioada la Manchester United s-a incheiat, acestia nemaidorind sa prelungeasca intelegerea cu Zlatan, promitand insa ca il vor ajuta in permanenta cu recuperarea chiar si dupa ce contractul se va fi incheiat, 2 cluburi sunt in continuare interesate sa-l aduca pe Ibrahimovic din 2018. New York City FC si LA Galaxy sunt gata sa-l aduca in Major League Soccer chiar daca Ibra va implini 36 de ani la sfarsitul acestui an.