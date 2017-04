Xavi a castigat primul trofeu la Al Sadd! Hamroun a marcat un gol FABULOS care a decis finala! VIDEO

Al Sadd a castigat Cupa Qatarului dupa 2-1 in finala impotriva fostei echipe a lui Razvan Lucescu, El Jaish. Este primul trofeu cucerit de Jugurtha Hamroun si de legenda Barcelonei, Xavi Hernandez.

Bounedjah a deschis scorul pentru Al Sadd, pentru ca Sardor Rashidov sa egaleze. Apoi a venit momentul de sclipire al lui Hamroun care a marcat golul victoriei cu un sut superb din afara careului!

Hamroun a fost declarat omul finalei!



Este primul trofeu pentru Xavi si Hamroun la Al Sadd. Steaua poate beneficia de pe urma acestei evolutii - Hamroun este doar imprumutat la Al Sadd iar acestia trebuie sa plateasca 1 milion de euro daca vor sa-l cumpere definitiv.

#WorldCup winner #Xavi wins #QatarCup2017 with @AlsaddSC , his first title with the Qatari club ???????????? #Congrats pic.twitter.com/Brdw2Q7Hx9

Jugurtha Hamroun has been chosen as the Man of the Match for the #QatarCupFinal #AlSaddhttps://t.co/H5LKPAf97Bpic.twitter.com/8awLUPYaHQ