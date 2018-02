"Vrea sa scape de umbra lui Messi? Atunci sa-si schimbe meseria!" Declaratia DURA la adresa lui Neymar a unui atacant URIAS din fotbal

PSG pariaza pe Neymar pentru o revenire uriasa in partida retur cu Real Madrid care va fi pe 6 martie in direct la Pro TV!

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Transferul lui Neymar de la Barcelona la PSG inca este unul dintre cele mai dezbatute subiecte din fotbal - seicii au platit clauza de 222 de milioane de euro iar brazilianul are un prim sezon excelent in Franta. Neymar a marcat 28 de goluri in 29 de partide in toate competitiile.

Legenda celor de la Arsenal, Thierry Henry, l-a criticat pe Neymar pentru motivul ales pentru a merge la PSG - actual secund al lui Roberto Martinez la nationala Belgiei, Thierry Henry considera ca Neymar a plecat degeaba de la Barca.

"Nu stiu daca Neymar chiar a plecat de la Barcelona pentru a iesi din umbra lui Messi. Ce este insa adevarat este ca toti jucatorii sunt in umbra lui Messi si daca Neymar nu isi mai doreste sa fie, ar trebui sa-si schimbe meseria" a spus Henry pentru Marca.