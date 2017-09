VIDEO ULUITOR! Golul marcat aseara in Grecia este de departe cea mai tare lovitura libera din 2017

Executie fabuloasa in Grecia.

AEK Atena a reusit sa castige in mod surprinzator derby-ul cu Olympiakos. Gazdele au fost conduse cu 2-0 insa Christodoulopoulos a avut o zi uluitoare, reusind sa dea o dubla, pentru ca mai apoi Mandalos sa inscrie golul victoriei in minutul 89.

Christodoulopoulos a reusit insa o executie fabuloasa, la golul de 2-2, din lovitura libera. Mingea s-a dus direct in vinclu, cu o traiectorie ce nu i-a dat nicio sansa portarului.

Fara mari vedete in lot si dupa o perioada in care a fost in faliment si a jucat in ligile inferioare, AEK a reusit sa isi revina in acest sezon, conducand clasamentul in acest moment in Grecia. De partea cealalta, Olympiakos joaca in UCL, in grupa cu Barcelona, Juventus si Sporting.