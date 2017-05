VIDEO INCREDIBIL! Doar 16 secunde a durat pana cand terenul arata ASA! Ce s-a intamplat dupa aceea

16 ani au asteptat cei de la Spartak Moscova pentru un nou titlu!

Spartak Moscova a castigat titlul in Rusia la inceputul acestei luni, insa victoria de miercuri seara cu 3-0 in fata celor de la Terek Grozny a fost prima ocazie pentru fani sa sarbatoareasca alaturi de jucatori.

Si au facut-o intr-un mod incredibil! In mai putin de 20 de secunde au ocupat gazonul de pe Otkritie Arena dupa fluierul de final al arbitrului! Fanii nu au provocat insa niciun incident.

Din contra! Au sarbatorit cot la cot cu jucatorii si au aparut si in fotografii si clipuri in momentul in care a fost oferit trofeul noii campioane!