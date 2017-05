VIDEO: Gol superb marcat de Kluivert Jr! Ajax si Feyenoord se bat pentru titlu in ultima etapa! LYON - AJAX e joi la Sport.ro, 22:00

La 18 ani, baiatul lui Patrick Kluivert e titular de baza in echipa lui Ajax.

Kluivert Jr a deschis scorul cu un sut superb, din afara careului, in victoria obtinuta de Ajax, 4-0 cu Go Ahead Eagles.

Baiatul lui Patrick Kluivert si-a castigat locul de titular in acest sezon si va fi in teren si joi seara, in meciul retur din semifinalele Europa League cu Lyon, in direct la Sport.ro de la ora 22:00.

Lupta la titlu in Olanda este extrem de incinsa. Cu o etapa inainte de final, Feyenoord e lider in clasament, cu un punct avans peste Ajax.

Feyenoord urmeaza sa joace acasa cu Heracles, in timp ce Ajax va merge la Tilburg, pentru meciul cu Willem II.