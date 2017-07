Veste ingrozitoare! Nouri, mijlocasul lui Ajax, nu isi va mai reveni niciodata: "Creierul lui a suferit leziuni severe si permanente!"

Ajax a anuntat in aceasta dupa amiaza vestea dramatica.

"Am primit cu mare regret vestea ca Appie Nouri a fost diagnosticat cu leziuni severe si permanente ale creierului."

"Gandurile si rugaciunile noastre se indreapta catre el si catre toti cei care il iubesc.", a scris Ajax pe contul oficial de Twitter.

#Ajax are deeply saddened by the news that Appie Nouri has been diagnosed with serious and permanent brain damage... (1/2) #StayStrongAppie

Our thoughts and prayers go out to him and his loved ones in this difficult time. (2/2)#StayStrongAppie