Venituri record pentru Man United! Real Madrid a ajuns pe locul 3, la 100.000 de euro sub Barca! TOP 20

Deloitte a publicat topul echipelor cu cele mai mari venituri din Europa.

Manchester United a reusit sa revina pe primul loc in topul Deloitte ce ia in calcul veniturile celor mai importante cluburi din Europa. Dupa ce a fost lider pentru 11 sezoane consecutive, Real Madrid a cazut pe locul 3, fiind depasita de Barcelona la o diferenta extrem de mica - cam cat salariul lui Cristiano Ronaldo pentru o zi de munca!

Desi este pe primul loc, Man United deja l-a pierdut pentru anul 2017, nefiind calificati in Champions League in acest sezon. Iar viitoarea stagiune este si ea in pericol, echipa lui Jose Mourinho fiind pe locul 6 in clasament. Man United a avut o crestere cu 82 de milioane de euro in ceea ce priveste veniturile comerciale ceea ce a fost decisiv pentru preluarea primei pozitii.

Conform celor de la Deloitte, forta financiara a Premier League este evidenta. "Faptul ca Leicester este in primele 20 arata ca succesul pe teren pentru orice echipa din Premier League le ofera posibilitatea de a intra in top. Este sanse mari ca aproape toate cluburile din Premier League sa fie in primele 30 de echipe anul viitor" a declarat Tim Bridge, senior manager la Deloitte.

Sursa foto: Deloitte