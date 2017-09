"Uraganul" a lovit in Anglia! Record fabulos stabilit de Harry Kane. L-a intrecut pe legendarul van Nisterlooy

FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Harry Kane a batut un record impresionant in Premier League. Englezul a marcat golul 100 in prima liga de fotbal din Anliga si a reusit sa il intreaca pe legendarul Ruud van Nisterlooy.

Kane a marcat 100 de goluri in primele 167 de jocuri, in timp ce fostul atacant al lui United a reusit primele 100 de goluri in "doar" 176 de meciuri.

Cei doi sunt urmati, la mare distantak, de Shearer (233 de meciuri), Rooney (286 de meciuri) si Thiery Henry (288 de meciuri).

Kane a marcat in ultimele 3 sezoane un total de 94 de goluri, din care 75 au fost in cmpionat, toate in tricoul lui Tottenham.