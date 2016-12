Un nou premiu COLOSAL pentru Cristiano Ronaldo! E primul fotbalist din istorie care are aceasta onoare

Cu Champions League, EURO, Supercupa Europei si Cupa Mondiala a Cluburilor in palmares in 2016, Cristiano Ronaldo a trecut la premii individuale.

A primit deja Balonul de Aur si e favorit sa castige si titlul de cel mai bun jucator al anului din partea FIFA. Pana atunci, Ronaldo a fost ales personalitatea sportiva a anului 2016 in Europa si a devenit primul fotbalist onorat cu aceasat distinctie. Ronaldo l-a devansat pe tenismenul Andy Murray, care a devenit numarul 1 ATP in acest an.

Cristiano Ronaldo has been selected as the European Sportsperson of 2016.

The FIRST Footballer to win the award. pic.twitter.com/XAhcEgvz4a