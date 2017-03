Un jucator din China a ajuns in topul celor mai bine platiti jucatori! Cine a castigat duelul Ronaldo vs Messi

France Football a dezvaluit care sunt jucatorii care castiga cei mai multi bani in acest sezon.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Revista France Football a facut topul fotbalistilor cu cele mai mari venituri din sezonul competitional 2016/2017. Conform acesteia, pe primul loc se claseaza Cristiano Ronaldo cu 87.5 milioane de euro, suma castigata din salariu, bonusuri si publicitate. Locul 2 este detinut de Leo Mesi, cu 76.5 milioane de euro, iar pe 3 se afla colegul sau de la Barcelona, Neymar cu 55.5 milioane de euro. Locul 4 este ocupat de catre Gareth Bale cu suma 41 de milioane de euro.

Ezequiel Lavezzi a reusit sa se claseze in top 5, dupa ce veniturile sale au crescut substantial odata cu decizia de a juca in China, castigand suma de 28.5 milioane de euro in ultimul an.

Pe primul loc in topul antrenorilor cu cele mai mari venituri se afla Jose Mourinho cu 26 de milioane de euro, desi actualul antrenor al lui Manchester United a petrecut jumatate de sezon fara echipa dupa ce a fost dat afara de Chelsea.