Ricardo Carvalho, condamnat la sapte luni de inchisoare in Spania. Ce a facut fostul castigator al UCL

Ricardo Carvalho, condamnat la sapte luni de inchisoare pentru frauda fiscala in Spania.

Fundasul portughez Ricardo Carvalho a fost condamnat de justitia spaniola la sapte luni de inchisoare si a fost amendat cu 142.822 euro pentru delicte fiscale comise in perioada 2011 si 2012 cand juca la Real Madrid. El nu va ispasi pedeapsa, deoarece este mai mica de doi ani.

Fostul jucator madrilen, in varsta de 39 de ani, evolueaza in prezent la Shanghai Dongya FC, in China. El a fost gasit vinovat pentru ca si-a vandut drepturile de imagine unei companii offshore din Insulele Virgine.

In cadrul acestui litigiu, el a rambursat deja 545.981,03 de euro fiscului spaniol.