Un fost atacant al lui Bayern si Hamburg, depistat pozitiv: e suspectat de consum de COCAINA

Jose Paolo Guerrero, suspendat provizoriu din nationala statului Peru pentru un control antidoping "anormal". Acesta este suspectat de consum de Cocaina.

Atacantul Jose Paolo Guerrero a fost suspendat pentru 30 de zile de catre FIFA, dupa un control antidoping "anormal", a anuntat Federatia de Fotbal din Peru.

"Pana acum avem rezultatul anormal al unei substante stimulante. Acesta poate proveni din utilizarea unui medicament si in acest caz rezultatul nu este considerat pozitiv. Nu putem spune despre ce substanta este vorba, jucatorul are dreptul la aparare", a declarat presedintele federatiei braziliene de fotbal Fernando Solera, in contexul in care jucatorul evolueaza la Flamengo.

Jose Paolo Guerrero va rata barajul de calificare la Cupa Mondiala din 2018 cu Noua Zeelanda, din 11 şi 16 noiembrie.

De-a lungul carierei, acesta a evoluat pentru Bayern Munchen (2002-2006), Hamburg (2006-2012), Corinthians (2012-2015) si Flamengo (2015-prezent).

Atacantul a strans 86 de meciuri pentru nationala din Peru, marcand de 32 de ori.