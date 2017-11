ULTIMA ORA | Aproape de tragedie: capitanul lui Hapoel Be'er Sheva a fost resuscitat de medici pe teren

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00 Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X!

Barda a fost lovit in piept de o minge si si-a pierdut pe loc cunostinta. Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, mingea sutata de un coleg i-a provocat acestuia unui atac.



O ambulanta aflata in apropiere a intervenit, iar medicii l-au resuscitat pe fotbalist cu socuri electrice, el fiind ulterior transportat la un spital, unde a fost si operat.



"Vreau sa-i multumesc lui Dumnezeu, doar El m-a tinut in viata", au fost primele cuvinte rostite de Barda.