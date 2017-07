Tribunalul din Barcelona a schimbat decizia in cazul lui Messi! Cum a fost modificata pedeapsa de 21 de luni de inchisoare

Leo Messi si tatal sau au scapat de pedeapsa cu inchisoarea.

Tribunalul din Barcelona a anuntat ca a aprobat comutarea condamnarii internationalului argentinian Lionel Messi la 21 de luni de inchisoare pentru frauda fiscala intr-o amenda de 252.000 de euro, conform Sport de Catalunya. Tribunalul a decis si comutarea intr-o amenda de 180.000 de euro a pedepsei de 15 luni de inchisoare a tatalui fotbalistului argentinian, Jorge Messi.

Chiar si in cazul mentinerii pedepselor, cei doi nu ar fi ajuns la inchisoare, in cazul condamnatilor ara antecedente penale condamnarea mai mica de doi ani putând fi ispasita in regim de probatiune.

In luna mai, Messi a fost condamnat in apel la 21 de luni de inchisoare pentru frauda fiscala. Condamnarea a fost confirmata in apel, dupa ce in iulie 2016, Messi si tatal sau au primit o pedepsa de 21 de luni pentru frauda fiscala. Pedeapsa pentru tatal lui Messi a fost micsorata de la 21 la 15 luni.

Messi, desemnat de cinci ori cel mai bun fotbalist din lume, si tatal sau, Jorge Horatio Messi, au comparut, la 2 iunie 2016, in fata unui tribunal din Barcelona, fiind judecati pentru frauda fiscala. Lionel si Jorge Horatio Messi au fost acuzati ca au pagubit fiscul spaniol ca suma de 4,1 milioane de euro, intre 2007 si 2009.

Procurorii au sustinut ca Messi s-a folosit de firme din Uruguay, Belize, Elvetia si Marea Britanie pentru a evita plata taxelor catre fiscul spaniol, din sumele incasate ca drepturi de imagine. Ancheta a inceput in 2013, când cei doi au acceptat sa achite suma de cinci milioane de euro, ca plata reparatorie catre statul spaniol.

Sursa: News.ro