Transformarea fostului stelist Szukala in FOTBALISTUL INVIZIBIL. Momente grele pentru fundasul care in urma cu doi ani juca langa Lewandowski

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

In urma cu 3 ani evolua in grupele UEFA Europa League in tricoul Stelei, dar si la nationala tarii sale alaturi de Robert Lewandowski. Acum, Lukasz Szukala, ajuns la 32 de ani, are parte de o perioada neagra a carierei sale.

Plecat de la Steaua la inceputul lui 2015, cu destinatia Al Ittihad, fundasul a bifat doar 28 de aparitii in ultimii doi ani. Acesta a evoluat de 15 ori pentru formatia saudita, plecand apoi in Turcia, la Osmanlispor.

In actualul sezon, Szukala nu a bifat nici macar un minut intr-o partida oficiala, fiind de cele mai multe ori lasat in afara lotului. Coleg cu Rusescu la Ankara, acesta a fost rezerva la doar 10 partide.

De sase ori a fost retinut Szukala in lotul lui Osmanli pentru un meci din superliga turca in 2017, insa niciodata folosit de antrenorul Hamza Hamzaoglu.

In aceste conditii, fundasul si-a luat adio si de la echipa nationala a tarii sale, dupa ce in preliminariile pentru EURO 2016 a bifat 9 aparitii si un gol.