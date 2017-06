Transferul care putea schimba fotbalul din ultimul deceniu! De ce nu a ajuns Ronaldinho la Manchester United

Fostul presedinte al Barcelonei a dezvaluit povestea unuia dintre cele mai de succes transferuri facute de catalani.

Manchester United a fost la un pas sa-l transfere pe Ronaldinho, insa Barcelona a reusit sa intervina in ultimul moment! Asta desi brazilianul nici macar nu era primul pe lista celor pe care voiau sa-i cumpere!

Intr-un interviu pentru Marca, Joan Laporta a dezvaluit tot: "A fost intre Beckham, Ronaldinho si Thierry Henry. United ne-a spus ca ni-l vor vinde (pe Beckham) daca vom castiga alegerile. Dar s-au folosit de noi si l-au trimis la Madrid. Ne-am intalnit pe aeroportul Heathrow si am semnat un document care spunea ca ni-l vor vinde daca ajungem la un acord cu agentul.



Nu am reusit insa sa facem acest lucru. Am mers la Nice si am vorbit cu el si ne-a spus ca se va gandi. Ne-am saturat sa asteptam dupa un raspuns asa ca l-am transferat pe Ronaldinho". Brazilianul a devenit apoi un idol pe Camp Nou, reusit sa castige Balonul de Aur in 2005 si Liga Campionilor un an mai tarziu.