Transfer de senzatie pentru Lacina Traore! Cu cine a semnat fostul golgheter de la CFR

Lacina Traore s-a despartit de TSKA Moscova!

Detinut de AS Monaco, Lacina Traore va fi imprumutat din nou, de data asta la Besiktas, liderul din campionatul Turciei.



Traore a dat 6 goluri si o pasa decisiva in 21 de meciuri disputate in Rusia in acest sezon.



Fost campion al Romaniei cu CFR, Traore mai are contract cu Monaco pana in 2018. Clujenii l-au vandut la Kuban, dupa care jucatorul a mai trecut pe la Anji si Everton.



3 milioane de euro e cota lui Traore in acest moment.