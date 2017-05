Totti joaca duminica ultimul meci pentru AS Roma, insa vrea sa mai joace fotbal. "Astept o noua provocare"

Finala Cupei Romaniei, Astra - Voluntari, se vede la Sport.ro, sambata de la ora 20:45

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV! Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari!

Atacantul Francesco Totti a afirmat, joi, ca va participa, duminica, la ultimul sau meci pentru AS Roma, subliniind ca este pregatit pentru "o noua provocare". "Nu se poate descrie in cuvinte ce reprezinta acest club pentru mine", a declarat Totti.

El a debutat in Serie A in mai 1993, la 16 ani, si nu a jucat pentru alta echipa. AS Roma joaca, duminica, pe teren propriu, cu Genoa, in ultima etapa a Seriei A.

Totti ar putea ajunge in USA in aceasta vara, desi s-a zvonit ca ar putea accepta oferte pe multi bani si din Orient, dinspre China sau din zona araba.