Torje a ratat un penalty, echipa sa a pierdut cu 3-0! Patru romani au fost titulari pentru Karabuk

Torje a ratat un penalty in Osmalinspor - Karabukspor, scor 3-0.

Cu Gaman, Torje, Tanase si Grozav printre titulari, Karabuk a inregistrat a cincea infrangere din acest sezon. Echipa romanilor din Turcia a pierdut in deplasarea de la Osmanlispor si ramane pe locul 18 in clasamentul din Turcia.



Tiago Pinto (min.62) si dubla lui Gurler (min.74, min.85) au stabilit scorul final. Gabi Torje a ratat un penalty in minutul 90+3.



Gicu Grozav a fost singurul roman schimbat de antrenorul lui Karabuk. Atacantul nationalei a fost inlocuit in minutul 71.