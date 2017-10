FABULOS! Jucatorul caruia i-a crescut cota cu 55 de milioane de euro in 3 luni! Neymar a crescut si el cu 30 de milioane! TOP 100

Valoarea estimata a lui Romelu Lukaku a crescut cu 54% in ultimele 3 luni.

CIES Football Observatory a publicat un nou raport legat de valoarea primilor 100 de jucatori din cele mai tari 5 campionate din Europa si prezinta cresterea valorii estimate in ultimele 3 luni, de la inceputul perioadei oficiale de mercato din vara si pana la 1 octombrie.

Romelu Lukaku este liderul in clasament cu o diferenta de 55.8 milioane de euro dupa startul senzational la Manchester United! Atacantul belgian este cotat acum la 158.5 milioane de euro. Urmatorul in clasament este Kylian Mbappe, transfer la PSG pentru 180 de milioane de euro, suma de care se apropie din ce in ce mai mult tanarul atacant francez. Si Neymar si-a depasit suma de transfer dupa o crestere de 28.4 milioane de euro in ultimele 3 luni.

Cresterile au fost cauzate de inflatie, transferuri pe suma uriase la alte echipe, prelungiri ale contractului sau prestatiile de clasa din startul sezonului. Fiind un top doar al cresterilor in ceea ce priveste valoarea estimata, starurile Leo Messi si Cristiano Ronaldo sunt absenti din clasament, valoarea lor estimata fiind in scadere. De asemenea, si Luis Suarez, Robert Lewandowski sau Eden Hazard sunt intr-un regres.