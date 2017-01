Topul celor mai valoroase cluburi de fotbal din lume! O echipa de liga a 2-a este in primele 20 de cluburi

Real Madrid ramane pe primul loc.

Cele mai valoroase 20 de cluburi din fotbal valoreaza in medie 1.44 miliarde de dolari, o crestere cu 24% fata de valoarea primele 20 de echipe in urma cu un an. Acest lucru se datoreaza in primul rand contractelor de televizare, precum cel de 7.9 miliarde de dolari pentru echipele din Premier League, incepand cu sezonul 2016/2017.

Veniturile si castigurile operationale (inainte de taxe, depreciere si amortizare, transferuri etc) sunt pentru sezonul 2014/2015 - conversia a fost facuta in dolari in functie de rata din acea perioada.

Iata topul:

1. Real Madrid 3.65 mld. Venituri: 694 mil. Castiguri: 162mil

2. FC Barcelona 3.54mld. Venituri: 675mil. Castiguri: 108mil

3. Manchester United 3.31mld. Venituri: 625mil. Castiguri: 190mil

4. Bayern Múnich 2.67mld. Venituri: 570mil. Castiguri: 60mil

5. Arsenal 2.01mld. Venituri: 524mil. Castiguri: 122mil

6. Manchester City 1.92mld. Venituri: 558mi. Castiguri: 131mil

7. Chelsea 1.66mld. Venituri: 505mil. Castiguri: 25mil

8. Liverpool 1.54mld. Venituri: 471mil. Castiguri: 115mil

9. Juventus 1.29 mld. Venituri: 390mil. Castiguri: 81mil

10. Tottenham 1.01mld. Venituri: 310mil. Castiguri: 73mil

11. Borussia Dortmund 836mil. Venituri: 338mil. Castiguri: 52mil

12. Milan 825mil. Venituri: 240mil. Castiguri: 29mil

13. PSG 814mil. Venituri: 578mil. Castiguri: 1mil



14. Schalke 655mil. Venituri: 264mil . Castiguri: 67mil

15. Atlético de Madrid 633mil. Venituri: 225mil . Castiguri: 46mil

16. Inter Miláno 559mil. Venituri: 198mil . Castiguri: 6mil

17. West Ham United 542mil. Venituri: 194mil . Castiguri: 43mil

18. Roma 508mil. Venituri: 217mil . Castiguri: 19mil

19. Nápoli 396mil. Venituri: 396mil. Castiguri: 151mil

20. Newcastle United 383mil. Venituri: 383mil. Castiguri: 204mil