The Guardian: "Ei o pot lua pe urmele lui Messi si Cristiano Ronaldo!" Cei 5 jucatori care se vor lupta pentru suprematia in fotbal

Vezi lista propusa de englezi - ce alti jucatori mai pot intra pe ea?

Leo Messi si Cristiano Ronaldo au dominat autoritar ultimul deceniu, reusind sa castige alternativ fiecare editie a Balonului de Aur. Chiar daca finalul suprematiei celor doi nu va avea loc in urmatorii 2-3 ani, Messi, mai ales, continuand sa aiba evolutii sclipitoare, apare deja intrebarea. Cine le va lua locul?

Englezii de la The Guardian au nominalizat 5 tineri jucatori care pot sa faca acest lucru iar 4 dintre ei sunt deja nume importante la cluburile lor. Nicio surpriza in ceea ce-l priveste pe Kylian Mbappe, jucatorul pe care PSG va plati 180 de milioane de in vara viitoare si care este deja comparat cu Pele sau "fenomenul" Ronaldo.

Marco Asensio de la Real Madrid a reusit deja goluri importante pentru echipa lui Zinedine Zidane, inclusiv in finala Ligii Campionilor! Progresul lui pare sa fi stagnat putin in ultimele luni, insa britanicii se astepta in continuare la lucruri importante din partea spaniolului de 22 de ani.

De la marea rivala a Realului nominalizat este Ousmane Dembele. Transferat vara trecuta pentru o suma record la acea vreme in istoria Barcei (transferul lui Coutinho a depasit apoi recordul), francezul a fost chinuit de accidentari pana acum. Cu toate astea, este vazut ca un viitor candidat la Balonul de Aur.

Gabriel Jesus a luat prin surprindere pe toata lumea (mai putin pe Guardiola) dupa ce s-a transferat la Manchester City de la Palmeiras pentru 30 de milioane de euro. Si brazilianul a suferit o accidentare serioasa in acest sezon, insa inainte de aceasta reusise 8 goluri in 18 partide.

Numele surpriza de pe lista Guardian este cel al lui Jadon Sancho de la Borussia Dortmund. Tanarul englez de doar 17 ani a fost cumparat de clubul german de la Manchester City in 2017 pentru 10 milioane de euro si a fost unul dintre cei mai importanti jucatori pentru nationala Under 17 a Angliei care a cucerit titlul mondial in Coreea de Sud. El a jucat deja de 5 ori in Bundesliga si a reusit un assist in egalul, 1-1, cu Hertha Berlin.