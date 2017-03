Tevez le-a aratat chinezilor de la primul meci ca isi merita banii. Ce a facut la debutul la Shanghai

Napoli - Real Madrid, marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV

Carlos Tevez (33 de ani) a debutat in campionatul Chinei, la Shanghai Shenhua. Argentinianul a marcat un gol si a oferit doua assist-uri in prima etapa a Chinese Super League, aruncand tribunele in aer. Shanghai a batut-o cu 4-0 pe Jiangsu Suning, fosta echipa a lui Dan Petrescu.

"Apasul" i-a centrat mai intai lui Moreno in minutul 17, pentru golul de 1-0. In minutul 36, Tevez a inscris primul sau gol pentru Shanghai, din penalty.

Ultima reusita a partidei a venit cu doua minute inainte de final si a fost bifata de Moreno din pasa lui Tevez.

Shanghai Shenhua a fost eliminata prematur din Liga Campionilor Asiei de catre Brisbane Roar, scor 0-2.

38 de milioane de euro pe sezon incaseaza Tevez in China.