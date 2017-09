Tevez a avut un soc dupa transferul in China: "Nici peste 50 de ani nu vor putea sa fie la un nivel inalt!"

Transferul lui Carlos Tevez in China se dovedeste a fi un fiasco. Platit regeteste, atacantul argentinian este implicat intr-o noua controversa.

Carlos Tevez a parasit-o in 2016 pe Boca Juniors pentru China, devenind unul dintre cei mai bine platiti fotbalisti din lume - el castiga 650.000 de lire pe saptamana! Iar prestatiile sale au fost pana acum dezamagitoare, avand doar 3 goluri in 13 aparitii. De asemenea, Tevez a fost criticat de antrenorul echipei pentru ca ar avea kilograme in plus.

Aventura lui Tevez in China pare ca se apropie de final, lucru demonstrat si de o declaratie data de jucatorul argentinian. Tevez a criticat dur nivelul fotbalului din China si, mai ales, pe al jucatorilor din aceasta tara.

"Jucatorii din China nu sunt foarte talentati. Nu sunt buni. Spre deosebire de jucatorii europeni sau cei sud-americani, in China nu invata fotbal din copilarie. Fotbalul este diferit aici. Cred ca nici peste 50 de ani nu vor putea sa fie la un nivel inalt" a spus Tevez, citat de Four Four Two.