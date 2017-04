Terenurile din Romania sunt LUX! Cum arata "gazonul" pe care Sahtior a refuzat sa joace! Gazdele au pierdut la masa verde! :)

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Sahtior a castigat la masa verde meciul cu Poltava din Cupa Ucrainei deoarece gazdele nu au dorit sa joace pe alt teren.

Cu o zi inainte de meci, oaspetii de la Sahtior au anuntat ca nu vor sa joace pe stadionul Lokomotiv deoarece gazonul este practic inexistent.

Oficialii au propus mutarea, insa gazdele s-au opus. Au anuntat ca nu vor muta locatia si au pierdut partida la masa verde.

Recent, Jose Mourinho s-a plans de terenul lui Rostov la intalnirea din Europa League.

ASA Targu Mures din Romania a fost echipa cu cele mai mari probleme legate de gazon in aceasta iarna.



