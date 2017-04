Tensiuni incredibile inainte de Sporting - Benfica, meci de titlu in Portugalia: un suporter a fost omorat de ultrasi in fata stadionului

O tragedie umbreste super derby-ul din aceasta seara.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro!

Un suporter italian, in varsta de 41 de ani, fan al lui Sporting Lisabona, a murit noaptea trecuta, dupa ce a fost lovit de o masina in care se aflau suporteri ai echipe rivale.

Publicatia portugheza Record scrie ca in jurul orei 2:40, 6-7 masini au venit in sensul giratoriu din fata stadionului Da Luz, iar Marco Ficini, suporter al Fiorentinei si admirator al lui Sporting, a fost accidentat mortal, in urma unei batai intre ultrasi.

Dupa ce a fost lovit, suporterul italian a fost abandonat pe sosea, iar masinile cu ultrasi ai Benficai au plecat din zona.

Ambele cluburi au emis astazi comunicate prin care isi exprima regretul fata de acest incident tragic.

Benfica are nevoie de o victorie in aceasta seara, cu Sporting Lisabona, pentru a-si asigura in proportie mare un nou titlu de campioana. Benfica a cucerit titlul in ultimele trei editii de campionat.