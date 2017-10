TEAPA ISTORICA pentru un portar! Adversarul a tras in bara la penalty, el s-a bucurat, insa ce a urmat depaseste orice imaginatie! VIDEO

E gol valabil?

Ce se intampla cand atacantul suteaza in bara, iar mingea cade pe pamant, iar apoi intra in poarta? De bucurie ca mingea a lovit bara, portarul a fugit spre colegii sai, doar pentru ca apoi sa realizeze ce se intampla in spatele sau. Arbitrul a validat reusita, iar faza s-a viralizat, insa sunt multi care sustin ca reusita nu trebuia sa fie validata.