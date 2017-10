Super Mario KART! Balotelli face curse cu o mini motocicleta la antrenamentul lui Nice. VIDEO

Mario Balotelli are o noua jucarie.

Super Mario Balotelli s-a urcat pe o mini motocicleta si s-a luat la intrecere cu un coleg. Balotelli s-a descurcat destul de bine, in timp ce colegul sau a cazut la prima curba.

Nu e singura cursa in care Balotelli a plecat ca din pusca. Si in campionat a marcat 6 golori in 7 meciuri, inclusiv o dubla in poarta campionilor de la Monaco.