Sumudica le cere scuze turcilor: "Imi pare rau! Am comis o greseala teribila!"

Marius Sumudica este pe locul patru in Turcia cu Kayserispor, cu 18 puncte.

Sumudica a fost foarte aproape de a ajunge la Gaziantep, insa s-a razgandit in ultimul moment dupa ce a vazut la televizor situatia tensionata din Turcia. Antrenorul roman s-a temut in urma cu un an, insa acum regreta ca a avut impresia ca Turcia este o tara nesigura.



"Am fost aproape de a veni in Turcia anul trecut. Din pacate, negocierile cu Gaziantep au picat din cauza atentatului terorist care a avut loc in fata stadionului lui Besiktas. Imi pare rau. Am comis o greseala teribila gandidu-ma ca as putea avea probleme legate de terorism in Turcia", a declarat Sumudica pentru publicatia Sabah.

Sumudica este extrem de apreciat in Turcia si a devenit rapid unul dintre cei mai iubiti antrenori. Sezonul trecut Kayserispor s-a luptat pentru salvarea de la retrogradare, iar acum echipa este pe loc de cupe europene.