Sumudica, CRIZA DE NERVI dupa 0-0 cu Trabzon: "Vreau sa fiu respectat!" Motivul pentru care romanul a izbucnit

Fanii nu au fost insa rasplatiti cu o victorie, Kayserispor remizand pe teren propriu cu Trabzonspor, scor 0-0.

Dupa meci, Marius Sumudica a luat foc si a acuzat arbitrajul.

"Parul devine din ce in ce mai alb pentru ca lucrez in fotbal. Cand se termina meciul sunt la fel de obosit precum jucatorii. Vreau doar putin respect. Azi, cred cu tarie ca arbitrul a luat o serie de decizii gresite. Astept respect. Daca arat respect, vreau sa fiu respectat. Am avut un penalty clar. Echipa mea ar fi avut doua puncte in plus cu acel penalty. Nu vreau sa fiu ajutat. Vreau sa fiu respectat pentru ca Kayserispor este una dintre echipele cu cel mai bun fotbal in acest moment", a declarat Marius Sumudica.

In urma acestui rezultat de egalitate, Kayserispor a urcat pe locul 3 in prima liga turca, cu 19 puncte dupa 11 etape. Besiktas nu a jucat inca si ii poate depasi pe elevii lui Sumudica.

sursa foto: sporag.com