Sumudica are un nou obiectiv! Patronul lui Kayseri a facut totul public: "Am vorbit cu jucatorii! Cred ca e suficient!"

Marius Sumudica are un nou obiectiv la Kayserispor.

Daca sezonul trecut echipa a terminat pe locul 15 si s-a salvat de la retrogradare cu doar doua puncte in plus, acum formatia condusa de Sumudica este pe pozitia a cincea, la cinci puncte de locurile de cupe europene.

Erol Bedir, patronul lui Kayseri, este increzator ca echipa va termina sezonul pe loc de cupe europene si le-a impus jucatorilor si antrenorilor acest obiectiv.

"Am vorbit cu jucatorii si le-am transmis ca vreau sa adunam 55-56 de puncte. Conform statisticilor, ne vor fi suficiente pentru a ne califica in cupele europene. Am luat patru puncte din ultimele noastre trei meciuri, insa acum imi doresc sapte puncte din urmatoarele trei partide. Programul este mai usor. Trebuie sa o luam meci cu meci. Nu conteaza cate puncte am adunat pana acum. Este important sa ne calificam in cupele europene si sunt increzator ca vom reusi acest lucru cu ajutorul suporterilor nostri", a declarat Erol Bedir pentru presa turca.