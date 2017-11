Sumudica a egalat campioana Besiktas in Turcia si e la 4 puncte de primul loc! Boldrin i-a adus victoria din lovitura libera

Kayserispor, echipa lui Marius Sumudica, cu Rick Boldrin intergralist si marcator, s-a impus cu 2-1 in deplasarea de la Genclerbirligi. Kayseri a egalat-o pe Besiktas si e la 4 puncte de Galatasaray si Istanbul Basaksehir.

Kayserispor a invins-o cu 2-1 astazi pe Genclerbirligi, in deplasare. Umut Bulut (28) si Rick Boldrin (58) au marcat golurile victoriei echipei lui Sumduica, in timp ce pentru gazde a punctat Jailton Paraiba.

Silviu Lung nu a fost nici macar rezerva, in timp ce Sapunaru a intrat in minutul 46, in locul lui Tiago Lopes.

