Echipa stelelor Chinei s-ar putea bate cu Real, Barca ori Bayern. Cum arata cel mai tare 11, cu Tevez, Hulk si Lavezzi

Chinezii au transferat in 2016 superfotbalisti si au incheiat anul transformandu-l pe Carlitos Tevez in cel mai bine platit sportiv din lume.

In superliga chineza au aterizat in acest an fotbalisti precum Hulk, Oscar, Lavezzi, Demba Ba, Alex Teixeira ori Renato Augusto.

Daca ar aduna toate vedetele la un loc, chinezii ar face cel putin doua echipe tari.

De portari si fundasi duc lipsa chinezii, insa la capitolul mijlocasi si atacanti stau foarte bine.

Cum ar arata All Star team-urile din superliga chineza

Varianta 1: Zeng - Mbia, Hong Jeong-ho, Kakuta - Ramires, Guarin - Hulk, Oscar, Lavezzi - Tevez, Pelle

Varianta 2: Junling - Kim Ju-young, Sainsbury, Xiaoting - Zheng Zhi, Paulinho, Miroslav Orsic - Renato Augusto, Alex Teixeira, Gervinho - Demba Ba