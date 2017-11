Stanciu a vorbit pentru prima data despre situatia sa de la Anderlecht: "Imi doresc sa raman, dar nu stiu ce se va intampla din iarna"

Nicolae Stanciu a fost introdus in minutul 79 al partidei cu PSG din UEFA Champions League.

Internationalul roman nu traverseaza o perioada prea buna la Anderlecht si ia in calcul orice varianta din iarna, inclusiv o plecare din Belgia.

Stanciu a declarat ca va avea o discutie cu Hein Vanhaezebrouck, noul antrenor al echipei, pentru a lua o decizie in privinta viitorului sau.



"Deocamdata sunt aici. Nu stiu ce se va intampla din iarna, probabil va fi o discutie intre mine si cei de la club, in pauza de iarna. Vreau sa vedem exact ce vor si sa gasim cea mai buna solutie. Deocamdata sunt aici si imi doresc sa raman in continuare aici. Nu am vorbit cu dansul (n.red. antrenorul), am vazut doar discutii legate de meciuri, nimic despre altceva", a declarat Stanciu pentru DigiSport.