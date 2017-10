Faza lunii vine din Tanzania!

Portarul oaspetilor nu va uita prea usor meciul asta. A crezut ca are situatia sub control, pana cand un atacant advers i-a furat mingea de sub manusi si a marcat. A urmat nebunia pe stadion! Chiar daca nu era decat minutul 71, fanii au invadat terenul pentru a se bucura alaturi de jucatori pentru egalare.