Socant! Sperma, inimile UMANE si praful de copt sunt printre cele mai NEBUNE metode de dopaj. Topul SECRET

Un studiu realizat in anul 2015 de catre revista Sports Medicine concluziona ca un procent dintre sportivii profesionisti, care variaza intre 14 si 39 la suta, apeleaza in timpul carierei lor la dopaj.

Gabriel Chirea

Numai in SUA, fara a lua in considerare sportivii profesionisti, numarul celor care folosesc substante interzise in timp ce fac miscare la sala de fitness se ridica la 3 milioane. Daca au devenit deja celebre EPO, testosteronul, hormonul de crestere, transfuziile sanguine sau steroizii, au existat si exista inca si metode mai putin cunoscute si mai putin ortodoxe de dopaj. De altfel, din perioada antica si pana in 1960, cand ciclistul danez Knud Enemark Jensen a decedat in timpul Jocurilor Olimpice de la Roma din cauza abuzului de amfetamine, eveniment ce a dat nastere fenomenului anti-doping, orice supliment care iti imbunatatea performantele, indiferent de provenienta lui, era acceptat.



10. Radiatiile ultraviolete

Cercetatorii rusi din anii ’30 si cei germani din anii ’40 au ajuns la concluzia ca atletii si ciclistii din probele mai scurte, care necesita forta exploziva, au dat randament mai bun dupa ce au stat o perioada indelungata sub lampi cu lumina ultravioleta artificiala, celebrele aparate de bronzat.

9. Praful de copt

Unii inotatori si alergatori de distante lungi apelau la "soda-doping", adica ingerau praf de copt (baking soda) si castigau secunde pretioase performantelor sportive. Se pare ca crescand pH-ul sangelui, praful de copt reduce acidul produs de muschii sportivilor, permitandu-le sa continue cursa si dupa limitele naturale. Partea negativa este ca praful de copt poate provoca diaree.

8. Medicamentele pentru astm sau insulina



Printre medicamentele banale folosite in procesul de dopaj se regasesc unele inhalatoare pentru tratarea astmului, medicamente contra racelii sau injectii cu insulina. Unii sportivi apeleaza cu buna stiinta la aceste medicamente, altii cad fara voia lor in aceasta capcana, nestiind ca ele contin substante aflate pe lista WADA. Medicamentele contra racelii contin efedrina si pseudoefedrina, inhalatoarele pentru tratarea astmului au printre ingrediente corticosteroizi si beta-2 agonisti, in timp ce insulina se considera ca are efect anabolic, mai ales in combinatie cu hormonul de crestere si testosteronul, mixul fiind un preferat al culturistilor profesionisti.



7. Ciupercile



Ciupercile halucinogene nu sunt folosite doar in zilele noastre ca drog recreational, ci au fost folosite inca din antichitate de sportivi pentru imbunatatirea performantelor sportive. "Magic mushrooms" au un efect similar cu LSD. Utilizatorii folosesc in mod tipic aceste ciuperci naturale, consumandu-le in stare bruta sau uscata sau bandu-le sub forma de ceai. Deoarece aceste ciuperci contin cantitati diferite de substante care modifica starea mentala, precum psilocibina si psilocin, "calatoriile psihedelice" puternice si rezistenta prelungita la efort sunt efecte tipice.

6. Arsenicul

Din perioada medievala si pana in 1940, in regiunile Styria si Tyrol, taietorii de lemne munceau sub efectul unor doze mari de arsenic, o substanta la care apelau si alpinistii care se pregateau de drumetii obositoare pe munte. Sportivii din aceste zone foloseau si ei aceasta substanta, considerand ca le imbunatateste performantele. Arsenicul este prezent in mod natural in mediu, fiind un element chimic ce se gaseste in sol si roci si a fost folosit in trecut ca ingrasamant sau pesticid. Printre efectele pozitive in cazul ingerarii unor cantitati normale se gasesc metabolizarea metioninei, dezvoltarea normala a aparatului reproducator sau exprimarea informatiei genetice. Cantitatile mari de arsenic pot afecta mucoasele stomacului si intestinelor, pot distruge muschiul cardiac, nervii si sangele, iar ingerarea unei cantitati foarte mari de arsenic are efecte foarte grave asupra sanatatii si poate provoca decesul persoanei otravite.

5. Eterul si cocaina

Intre anii 1870-1900 s-au organizat curse cicliste maraton in care ciclistii ajungeau si la 140 de ore de pedalat in continuu. Ei rezistau alimentandu-se cu cuburi de zahar imbibate in eter, iar cand erau aproape de consumarea rezervelor energetice antrenorii le adaugau pe cuburile de zahar nitroglicerina, cocaina si frunze de menta. Eterul, un lichid clar, incolor si foarte inflamabil, a fost sintetizat in 1540 de catre Valerius Cordus care l-a numit "oil of sweet vitriol". Efectele analgezice ale eterului au facut din el un drog recreational, deoarece nu este la fel de toxic ca si alti solventi folositi. Efectele lui sunt asemanatoare cu cele ale alcoolului, desi ingerarea duce la insensibilitate mult mai rapid. Consumatorul se trezeste dupa cateva minute, fara a fi mahmur. In combinatie cu cocaina se obtinea o metoda de dopaj care le lua "cu mana" oboseala sportivilor.

4. Stricnina

La Olimpiada de Vara din 1904, desfasurata la St. Louis, americanul Thomas Hicks a castigat medalia de aur in proba de maraton dupa ce a folosit un "cocktail" care avea ca ingrediente brandy, albusul de ou si stricnina. Hicks a avut nevoie de tratament medical de urgenta la linia de sosire, dar a castigat medalia mult visata. Desi acum este folosit mai ales ca pesticid, la inceputul secolului XX stricnina era considerata un tonic, o bautura energizanta. Stricnina se prezinta sub forma unor cristale greu solubile in apa, incolore, inodore si cu gust amar. Doza letala este de 60-100 mg la omul adult. Simptomele intoxicatiei apar de obicei la 60-90 de minute de la ingestie: gust amar in gura, anxietate, jena respiratorie, hiperreflectivitate, convulsii cu extensia fortata a membrelor, moarte.

3. Copitele de magar si testiculele

In perioada antica, copitele magarului abisinian erau administrate sub firma de pudra atletilor si soldatilor egipteni, dupa ce erau fierte in ulei de masline si aromate cu sirop de trandafiri. De asemenea, inca din Antichitate sportivii au folosit consumul testiculelor diverselor animale (taur, caine, maimuta, cobai) pentru imbunatatirea performantelor sportive, fie ca erau folosite in starea bruta, fie ca era vorba de paste sau prafuri. De atlfel, primul caz inregistrat de doping in SUA este cel al jucatorului de baseball James "Pud" Galvin de la Pittsburgh Alleghenys, care, in 1889, a primit o injectie experimentala la Western Pennsylvania Medical College ce continea un amestec de testicule strivite de caine si de cobai.

2. Inimi umane

Civilizatia azteca, care a inflorit intre 1345 si 1521, in zona corespunzand Mexicului si Americii Centrale, este foarte cunoscuta pentru numeroasele sacrificii umane aduse zeilor, care trebuiau imbunati cu ritualuri unde se varsa sangele prizonierilor de razboi. Daca sangele era folosit in scop religios, inimile victimelor se pare ca erau consumate inca palpitand de catre razboinici si sportivi, care credeau ca preiau din puterea celor sacrificati si ca se creeaza astfel o legatura mai puternica cu zeii.



1. Sperma

Pana la productia si comercializarea la scara larga a hormonilor sintetici, se pare ca unele sportive (chiar si sportivi) apelau la "liquide testiculaire" si "semen doping". Initial acesta provenea de la tauri, armasari sau chiar cobai, pentru ca, la inceputul anilor ’70, in fosta URSS, pe teritoriul Ucrainei de astazi, sa se ajunga la ingerarea de sperma (de cele mai multe ori proprie) in mod repetat, in sporturi care variau de la patinaj pana la box. Au existat zvonuri in intreanga Europa de Est, chiar si in tara noastra, in anii ’80 si ’90, in privinta unor atlete campioane care erau "dopate" direct de catre antrenori in ziua concursului. Studiile au aratat ca substantele din componenta spermei pot ajuta la marirea masei musculare si la reducerea timpului de recuperare dupa efort. Din pacate, aceasta metoda de dopaj poate duce la imbolnaviri grave, sportivii fiind vulnerabili in fata bolilor cu transmitere sexuala, precum HIV, hepatita B, hepatita C sau cele venerice. Mai de curand, mai multe clinici de fertilitate din Europa de Vest au fost jefuite de cantitati insemnate de lichid seminal, iar anchetatorii au luat in calcul chiar si jaful pentru aprovizionarea in vederea dopajului.