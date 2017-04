SEXY TUSIERA din Brazilia! Cum arata arbitra care le distrage atentia jucatorilor. FOTO 

O arbitra de tusa din Brazilia face senzatie pe retelele de socializare.

Denise Bueno a capatat atentie recent in Brazilia, acolo unde arbitreaza meciurile din ligile inferioare la tusa. Totusi, ea a devenit faimoasa pentru felul cum arata si nu pentru performantele de pe teren. Ea spune ca ar prefera sa ajunga cunoscuta pentru profesionalism si nu pentru fizic. "Mi se spune sexy tusiera si nu imi place. Nici nu consider ca sunt sexy, as prefera sa fiu considerata o profesionista", a spus ea pentru Globo.

Totul a plecat de la o poza de grup inainte de meciul dintre Desire si Sporting. Juctaorii se uitau la arbitra de linie si nu la aparat. :)

Contul de Instagram al arbitrei a devenit brusc foarte popular.

☘️ A post shared by Denise Bueno (@denisebuenomusa) on Mar 19, 2017 at 8:36pm PDT

???? A post shared by Denise Bueno (@denisebuenomusa) on Apr 16, 2017 at 5:50pm PDT

#Bronze com @bronze.vanessa #marquinhalinda #cordopecado #BronzeNatural #bronze A post shared by Denise Bueno (@denisebuenomusa) on Mar 13, 2017 at 7:34pm PDT

Chegou a hora do meu merecido descanso. Enfim #férias ????. Óculos @Outletdosoculoslins A post shared by Denise Bueno (@denisebuenomusa) on Mar 15, 2017 at 2:50pm PDT

