"SEFUL" atacantilor! Cristiano Ronaldo a stabilit o borna istorica si l-a depasit pe Jimmy Greaves

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani!

Cristiano Ronaldo a marcat o dubla in victoria cu Sevilla si l-a depasit pe legendarul Gerd Muller, egalandu-l in acelasi timp pe englezul Jimmy Greaves. Starul Realului a ajuns la 400 de goluri pentru formatia madrilena.

Ronaldo a ajuns la 366 de goluri marcate in cariera in Premier League si La Liga. Acesta l-a egalat astfel pe englezul Jimmy Greaves, care a evoluat pentru Chelsea, Tottenham si AC Milan.

Jimmy Greaves era pana acum cel mai bun marcator din campionatele Europei.

Ronaldo are 84 de goluri in Premier League, pentru Manchester United, si 282 in La Liga, pentru Real Madrid.

Rivalul lui Ronaldo, Leo Messi, are 346 de goluri marcate in La Liga, singurul campionate in care a jucat.