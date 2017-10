"Se joaca cu focul!" Argentina, aproape de eliminarea de la Cupa Mondiala! Ratare URIASA a lui Messi! VIDEO

Argentina a remizat cu Peru, scor 0-0, iar calificarea se decide in ultima partida pentru nationala lui Messi!

In Peru s-a scris ca va fi blat, insa Argentina nu a reusit sa inscrie in poarta oaspetilor. Messi a fost cel mai bun om de pe teren, cu o multime de ocazii de gol si chiar si o bara la inceputul reprizei secunde. Nu a fost suficient, iar Argentina tremura pentru califcarea care se va juca in ultima etapa, cu Ecuador, la Quito. Argentina e obligata sa castige ca sa mearga in Rusia, iar orice alt rezultat o poarte lasa acasa.

