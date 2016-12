Se apropie si momentul asta: chinezii pot transfera unul dintre cei mai buni arbitri din lume

Cluburile din China au investit masiv in 2015 si 2016 in fotbal. Iar ultima reusita este demna de un record: Carlos Tevez a devenit cel mai bine platit fotbalist al lumii.

Nu doar fotbalisti vor, insa, chinezii sa transfere. Ci si oficiali!

Federatia din China ar intentiona sa convinga mai multi arbitri "world class" sa activeze in fotbalul asiatic. Cel mai important nume este cel al lui Mark Clattenburg, arbitrul care a oficiat in 2016 finala UCL si a UEFA EURO 2016.

In varsta de 41 de ani, Clattenburg a fost desemnat cel mai bun arbitru al anului.

"Este evident ca fotbalul din China se dezvolta intr-un ritm alert, uitandu-ne la ce transferuri se fac.

Eu am un contract cu Premier League, dar trebuie sa ma uit pe strategia mea pe termen lung. Cat timp pot arbitra? Sunt in Premier League de 12 ani si au fost 12 ani minunati.

Nu am deocamdata nicio propunere concreta, dar daca as avea una, as lua-o in considerare. Pentru moment, sunt bucuros sa lucrez cu Premier League si UEFA", a spus Clattenburg pentru Associated Press.

Acesta a mai spus ca nu banii ar fi principalul argument pentru a-l convinge.

"Banii nu au fost niciodata argumentul pentru un arbitru. Este vorba despre oportunitati, despre a face ceva diferit, de a ajuta. Asa cum Howard Webb a ajutat arbitrajul din Arabia Saudita.

Este important sa ai arbitraje de calitate pentru a creste nivelul unei ligi. Superliga din China va fi o mare atractie in viitor", a mai spus Mark Clattenburg.