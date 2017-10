"E razboi!" Real Madrid si Barcelona au inceput batalia pentru "noul" Neymar

Real Madrid si FC Barcelona isi declara din nou razboi, incercand sa puna mana pe noua senzatie a fotbalului brazilian.



Lincoln Correa, in varsta de 16 ani, joaca pe pozitia de atacant la juniorii lui Flamengo si a impresionat la Campionatul Mondial U17 din India prin evolutiile sale.

Barca deja a pus ochii pe el, dar Real Madrid are un avantaj in fata rivalilor. Se poate repeta cazul tanarului Vinicius tot de la Flamengo, care a fost cumparat de galactici cu suma de 45 de milioane de euro.

Potrivit presei spaniole, Real Madrid se afla in relatii foarte bune cu formatia braziliana, in urma acestui transfer. Mai mult, Vinicius este bun prieten cu Lincoln.

De asemenea, Barca vrea sa transfere in iarna si de la Liverpool, dar nu pe Coutinho, ci pe galezul in varsta de 18 ani Ben Woodburn. La 17 ani, acesta a debutat la prima echipa sub conducerea lui Jurgen Klopp.

Potrivit englezilor, formatia catalana il monitorizeaza pe tanar de cand acesta avea 12 ani.