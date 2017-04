Schimbarea anuntata astazi de UEFA pentru Liga Campionilor si Europa League! Cand se vor juca finalele

Finalele Ligii Campionilor si Europa League se vor disputa in aceeasi saptamana incepand din 2019.

Comitetul Executiv al UEFA, reunit, la Helsinki, a anuntat ca finalele Ligii Campionilor si Ligii Europa sa se disputa in aceeasi saptamâna incepand din 2019.

"Schimbarea are ca scop ca finala Ligii Europa sa se desfasoare si ea, la fel ca finala Ligii Campionilor, dupa finalul sezoanelor nationale. Astfel, finala Ligii Europa din 2019 se va juca, miercuri, 29 mai", a anuntat UEFA.

In acest an, finala Ligii Europa se va juca la 24 mai, la Solna, iar cea a Ligii Campionilor, in 3 iunie, la Cardiff.

Sursa: News.ro