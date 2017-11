S-a retras din fotbal si a dat lovitura la loterie! Un fost jucator din Bundesliga a pus mana pe un pot urias

Tommy Bechmann, fost fotbalist la Bochum si Freiburg, in Germania, a dat lovitura la loteria din Danemarca. Acesta a castigat in urma cu o saptamana suma de 675.000 euro.

In varsta de 35 de ani, Tommy Bechmann s-a retras la inceputul acestui an din fotbal, dupa ce a jucat la Aarhus, Esbjerg, Bochum, Freiburg si Sonderjyske. Danezul si-a incercat norocul cu un bilet la loterie si a castigat!

"Mi-am verificat mailul si am recunoscut adresa. Eram in vacanta, in SPania. Am mai primit mesaje in trecut, cand am castigat 50 de coroane. Am sunat si am aflat ca am castigat 5 milioane de coroane!", a spus el.

Cele 5 milioane de coroane inseamna aproximativ 675.000 euro.

Bechmann a jucat 7 ani in Germania, cea mai importanta performanta fiind participarea in Bundesliga cu Freiburg.