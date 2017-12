Rotariu, decisiv pentru Mouscron: a salvat un punct pentru echipa lui Rednic prin golul sau

Dorin Rotariu a fost decisiv pentru echipa lui Mircea Rednic.

Rotariu a salvat un punct pentru Mouscron in ultima etapa de campionat din Belgia. Romanul a marcat in minutul 31 al partidei cu Sint Truidense din runda a 17-a a campionatului belgian si a adus o remiza formatiei pregatite de Mircea Rednic. Oaspetii au fost cei care au deschis scorul, prin Harisis, in minutul 5.



In urma acestui rezultat, Mouscron este pe locul 10, cu 20 de puncte. Sint Truidense este pe pozitia a patra, cu 26 de puncte.