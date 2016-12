Ronaldo s-a pozat cu propria statuie, Neymar s-a costumat de plaja! Cum petrec jucatorii Craciunul. FOTO

E pauza in marile campionate din Europa, iar jucatorii petrec Craciunul impreuna cu familia.

In afara de Premier League care are etapa a doua zi de Craiun, majoritatea campionatelor din Europa sunt in vacanta. Jucatorii au fugit acasa la familii sau au plecat in vacante exotice, dar nu au uitat sa le ureze fanilor mesaje prin intermediul social media. Cristiano Ronaldo a ajuns la Madeira, acolo unde are muzeu cu statuie de ceara. Neymar e in Brazilia, acolo unde este vara si s-a costumat de plaja. Allti jucatori au preferat sa posteze traditionala poza cu bradul de Craciun. Toate imaginile sunt in galeria de mai jos.