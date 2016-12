Ronaldo s-a apucat de colindat in vacanta. Ce mesaj a transmis cu o zi inaintea Anului Nou | VIDEO

Cristiano Ronaldo le-a urat fanilor sarbatori fericite si un an nou mai bun prin intermediul unui video postat pe conturile sale oficiale de pe retelele de socializare.

Fara tricou, in fata oglinzii, Ronaldo le-a cantat fanilor "Wish you a Merry Christmas and a Happy new year", folosind un pieptene pe post de microfon.

2016 a fost anul lui Ronaldo. Acesta a cucerit Liga Campionilor si Mondialul Cluburilor cu Real Madrid, trofeul EURO cu nationala Portugaliei, dar si Balonul de Aur.