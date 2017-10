Ronaldo a VANDUT un Balon de Aur! Suma uriasa incasata de portughez pentru trofeu

Cristiano Ronaldo a scos la licitatie trofeul Balonului de Aur, castigat in 2013.

Ronaldo are patru Baloane de Aur si e favorit sa il castige si pe al cincilea in luna ianuarie. Portughezul a decis sa scoata unul dintre trofee la licitatie in scopuri caritabile pentru organizatia internationala Make-a-Wish.

Balonul de Aur donat de Ronaldo a fost cumparat de Idan Ofer, unul dintre cei mai bogati israelieni, cu 600.000 de euro.

Ronaldo nu a fost singurul care a participat la licitatia organizata de fundatia care ii ajuta pe copii sa isi indeplineasca visurile. Pep Guardiola si Jose Mourinho au donat cate 30.000 de euro la acelasi eveniment. Cu banii oferiti vor participa la o gala de box din Manchester.