Ronaldo a luat premiu pentru ca a dus titlul EURO acasa: a fost desemnat cel mai bun jucator portughez in 2016

Juventus - Barcelona, marti, 11 aprilie, 21:45, IN DIRECT la ProTV! Bucurati-va de fotbal

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Cristiano Ronaldo a fost desemnat de Federatia Portugheza de Fotbal cel mai bun fotbalist in 2016. Castigator al EURO 2016 cu nationala tarii sale, Ronaldo a primit pentru prima data acest premiu.

Pana acum, Ronaldo mai fusese desemnat cel mai bun stranier portughez in 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 si 2016.

"As vrea sa le multumesc colegilor mei de la nationala, precum si antrenorului si staffului. La fel, trebuie sa le multumesc colegilor de la Real Madrid", a spus Ronaldo in momentul primirii premiului, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in orasul Estoril.

Fernando Santos a fost desemnat cel mai bun antrenor in cadrul aceleasi gale.